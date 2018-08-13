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Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen uygulama ve denetimlerde gözaltına alınan 10 kişi ile birlikte uyuşturucu madde ve silah ele geçti.

İHA | 13.08.2018 - 05:51..
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Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri
İlkadım ve Canik bölgesinde uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenledi.

UYUŞTURUCU SİLAH VE KÖK ELE GEÇİRİLDİ

Emniyet görevlileri Canik ilçesi Yavuz Selim Mahallesi’nde 3 şahıstan 1 adet içme aparatı ile 0,13 gram bonzai ele geçirdi.

Yavuz Selim Mahallesi’nde 1 şahıstan 1 adet 7.65 mm çapında tabanca 3 adet mermi bulundu.

İlkadım İlçesi Hürriyet Mahallesi’nde 2 şahıstan 7 adet uyuşturucu özelliği olan hap, Hürriyet Mahallesi’nde 1 şüpheliden 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, Kalkancı Mahalles’inde 1 şüpheliden yaklaşık 10 gram bonzai, 1 şahıstan 2 paket halinde 2,10 gram bonzai ve Samsun Meyve ve Sebze Hali arkasında bulunan boş arazide 1 şahıstan 1 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Yapılan denetimlerde toplam 10 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

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