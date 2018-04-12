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Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan baba ve oğul çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

İHA | 12.04.2018 - 15:56..
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Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, daha önce denetimli serbestlik kapsamında cami temizleme görevi ile hakkında tedbir uygulandığı esnada camiden uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan ve sonra salınan Resul Ç.’nin (51) yanına oğlu ile birlikte birkaç kişiyi alarak birlikte tekrar uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edildi.

ZEHİR TACİRLERİNE GEÇİT YOK

Ekipler, İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi’nde şüphelendikleri Resul Ç. ve oğlu Dinçay Ç. İle Fahri Can P. ve Emircan K.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

ELE GEÇİRİLENLER

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 2,91 gram esrar ele geçirilirken, sürekli girip çıktıkları metruk binada ise 676 adet extacy hap, 52 paket halinde satışa hazır esrar, 1 pakette 40 gr esrar, 7,20 gram sentetik kannabinoid maddesi, 1 adet pompalı tüfek, 28 adet 9 mm çapında mermi ve Dinçay Ç. isimli şüphelinin üzerinde ise 7 bin 150 TL para ele geçirildi.

Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

4 TUTUKLAMA

Bugün emniyetteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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