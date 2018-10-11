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Escobar amca Ankara yolunda yakalandı

Samsun'a uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlenen 'Escobar amca' lakaplı yürüme engelli H.E.'nin (68) aracında uyuşturucu ele geçirildi.

DHA | 11.10.2018 - 13:11..
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışma sonucu, uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlenen, uyuşturucu kaçakçılığının en büyük baronlarından olan Kolombiyalı Pablo Escobar'dan esinlenilerek 'Escobar amca' lakabı takılan H.E.,  kendi aracı ile Ankara yolunda yakalandı.

DAHA ÖNCE SABIKASI VAR

Daha önce de 'uyuşturucu ticareti' suçundan sabıkası bulunduğu belirtilen H.E.'nin, sol bacağı olmadan kullandığı araçtan 215 gram toz esrar, 0,45 gram plaka şeklinde esrar maddesi ve ikametinde de yapılan aramada ise 80 gram esrar maddesi ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Escobar amca Ankara yolunda yakalandı

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