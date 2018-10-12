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Samsun'da yakalanan dolandırıcı: Biz temiz insanlarız

Kendini görüntülemek isteyen gazetecilere "Biz temiz insanlarız çekmeyin" diyen kişinin dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı.

İHA | 12.10.2018 - 19:09..
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Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, yargılandığı Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "Bilişim sistemi banka veya kredi kullanımı araç kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan 23 yaşındaki V.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı.

"KİRLİ İNSANLARIN KOLLARINA KELEPÇE VURULMAZ"

Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen V.A. adliye önünde kendisini görüntülemek isteyen gazetecilere, "Bir şey yok daha kameraya çekiyorsun. Biz temiz insanlarız. Kimseye bir kötülüğümüz dokunmadı elhamdülillah. Bizim arkamızdan kimse kötü insanlar diyemez. Tertemiz insanlarız. Her zaman kirli insanların kollarına kelepçe vurulmaz" dedi.

Samsun'da yakalanan dolandırıcı: Biz temiz insanlarız VİDEO

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Kredi kartı dolandırıcılığı suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.A., adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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