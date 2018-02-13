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Samsun’da yangın: 9 kişi ölümden döndü

Bir evde çıkan yangında patlayan televizyona uyanan 6 kişilik aile kendilerini dışarı atarken, üst katta dumandan etkilenen komşularını itfaiye kurtardı.

İHA | 13.02.2018 - 04:34..
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İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi Kamber Sokak’ta meydana gelen olayda, 2 katlı evin zemin katında oturan Erdal Çelik’in oturduğu evde yangın çıktı.

Samsun’da yangın: 9 kişi ölümden döndü

PATLAMA SESİNE UYANIP KENDİLERİNİ DIŞARI ATTILAR

Uykuda olan Erdal Çelik, eşi Lütfiye Çelik ile 4 çocukları patlama sesi üzerine uyanarak ölümden döndüler. Son anda evden kendilerini dışarı atan aile canlarını kurtarırken, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Samsun’da yangın: 9 kişi ölümden döndü

3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangında dumanların sardığı üst katta oturan Yılmaz Bel, Meliha Bel ve İkbal Bel itfaiye tarafından kobra diye adlandırılan yangın söndürme aracının merdiveni ile kurtarıldılar. Dumandan zehirlenen Yılmaz Bel, Meliha Bel ve İkbal Bel, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Samsun’da yangın: 9 kişi ölümden döndü

YANGININ NEDENİ, ARA KABLO PRİZİ

Yangının çıktığı evin oturma odasında incelemede bulunan itfaiye ekipleri yangının ara kablo prizinden çıktığını tespit etti. Yangın sırasında evde bulunan televizyonun patlaması sonucu patlama sesine uyanan 6 kişilik ailenin ölümden döndüğü öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun’da yangın: 9 kişi ölümden döndü

Samsun’da yangın: 9 kişi ölümden döndü

Samsun’da yangın: 9 kişi ölümden döndü

Samsun’da yangın: 9 kişi ölümden döndü

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