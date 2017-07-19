Samsun'da yasa dışı beslenen yılanlara el konuldu

İhbar üzerine harekete geçen Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri, yılanlara el koydu. Yılanları yasa dışı yollarla yurda sokan kişiye de 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 914 lira idari para cezası kesildi.

YILANLAR HAYVANAT BAHÇESİNE GÖNDERİLDİ

Yılanlar ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne gönderildi.

İHBARLAR ANINDA DEĞERLENDİRİLİYOR

Türkiye'de yabani hayvan türlerinin ticareti ve denetimi noktasında birçok çalışma yapan DKMP Genel Müdürlüğü, aldığı ihbarları anında değerlendiriyor. Genel Müdürlük, 1996'da taraf olduğu CITES Sözleşmesi'ne dayanarak ülkeye yasadışı yollarla sokulan ya da ülkeden yasadışı yolla yurt dışına çıkarılan türlerin takibini yapıyor.

DKMP, bu konuda İçişleri Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile işbirliği yaparak sözleşme yükümlülüklerinden kaynaklı, nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin neslinin devamını sağlamak amacıyla söz konusu sözleşmenin ekinde yer alan türlerin uluslararası ticaretinin belirli esaslar çerçevesinde yapılmasını sağlıyor.

CITES listelerinde yer alan bir türün canlı, ölü, parça ve türevleri ticarete konu ise mutlak suretle CITES Belgesinin, ilgili yönetimlerden alınması gerekiyor.