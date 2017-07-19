taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.551
USD
3,5359
EURO
4,0735
ALTIN
140,76
PETR
48,8700

Samsun'da yasa dışı beslenen yılanlara el konuldu

DKMP Genel Müdürlüğüne Samsun'da bir vatandaşın ülkeye yasa dışı yollarla soktuğu piton ve boa yılanını evde beslediği ihbarı geldi.

19.07.2017 - 11:43
  1. Haberler
  2. İç Haber

İhbar üzerine harekete geçen Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri, yılanlara el koydu. Yılanları yasa dışı yollarla yurda sokan kişiye de 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 914 lira idari para cezası kesildi.

YILANLAR HAYVANAT BAHÇESİNE GÖNDERİLDİ

Yılanlar ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne gönderildi.

Samsun'da yasa dışı beslenen yılanlara el konuldu

İHBARLAR ANINDA DEĞERLENDİRİLİYOR

Türkiye'de yabani hayvan türlerinin ticareti ve denetimi noktasında birçok çalışma yapan DKMP Genel Müdürlüğü, aldığı ihbarları anında değerlendiriyor. Genel Müdürlük, 1996'da taraf olduğu CITES Sözleşmesi'ne dayanarak ülkeye yasadışı yollarla sokulan ya da ülkeden yasadışı yolla yurt dışına çıkarılan türlerin takibini yapıyor.

DKMP, bu konuda İçişleri Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile işbirliği yaparak sözleşme yükümlülüklerinden kaynaklı, nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin neslinin devamını sağlamak amacıyla söz konusu sözleşmenin ekinde yer alan türlerin uluslararası ticaretinin belirli esaslar çerçevesinde yapılmasını sağlıyor.

CITES listelerinde yer alan bir türün canlı, ölü, parça ve türevleri ticarete konu ise mutlak suretle CITES Belgesinin, ilgili yönetimlerden alınması gerekiyor.

Samsun'da yasa dışı beslenen yılanlara el konuldu

İlginizi Çekebilir
Güçlük çıkaran darbeci askerler ayrı araçlarda getirildi
Cumhurbaşkanına suikast davasında cezaevi ring aracından inmek istemeyip güçlük çıkartan darbeci askerler, ayrı minibüslerle getirildi.
Alkollü motosiklet sürücüsünden polise ilginç tehdit
Antalya'da 2.95 promil alkolle polise yakalanan motosiklet sürücüsü, polisleri müdürüne söylemekle tehdit etti.
İstanbul'da metro seferleri yeniden başladı
İstanbul'da son yılların en şiddetli yaz yağmuru nedeniyle kent genelinde ulaşımda aksamalar yaşanmıştı.
Yıldırım düşen ağaç çocuk oyun parkına devrildi
Sakarya'da yıldırım düşen ağaç çocuk parkına devrildi ve yanmaya başladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ebru Şallı'nın yeni aşkı evli çıktı

Ebru Şallı'nın yeni aşkı evli çıktı

120
CNN Türk canlı yayınında FETÖ'cü gerginliği

CNN Türk canlı yayınında FETÖ'cü gerginliği

54
FETÖ'nün 48 milyar lirası devlete geçti

FETÖ'nün 48 milyar lirası devlete geçti

124
Suudi Arabistan'da mini eteğe gözaltı

Suudi Arabistan'da mini eteğe gözaltı

46
Bora füzeleri TSK'ya teslim edildi

Bora füzeleri TSK'ya teslim edildi

78
Kur'an'dan rahatsız olan Boğaziçili profesör PKK'ya sessiz

Kur'an'dan rahatsız olan Boğaziçili profesör PKK'ya sessiz

132
Ali Babacan kabineye giriyor

Ali Babacan kabineye giriyor

57
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM