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Samsun'da yaşlı adamı döven 2 kişi teslim oldu

Samsun'un Bafra ilçesinde, otomobille geçerken üzerine su sıçrattıkları 72 yaşındaki Sebahattin Yılmaz'ı, kendilerine tepki gösterdiği için döven 2 şüpheli polise teslim oldu.

DHA | 02.08.2018 - 14:44..
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Samsun'da yaşlı adamı döven 2 kişi teslim oldu

24 Temmuz günü Samsun-Sinop karayolu üzerinde meydana gelen olayda, 72 yaşındaki Sebahattin Yılmaz, elindeki kürekle yol kenarında biriken yağmur suyunu tahliye etmeye çalışırken, bu sırada hızla yanından geçen Ç.Y.D. yönetimindeki otomobil, üzerine su sıçrattı.

TEKME TOKAT DÖVDÜ

Yılmaz da Ç.Y.D.'ye tepki gösterdi. Geri geri gelen Ç.Y.D.'nin yanındaki C.İ., otomobilden inip, Yılmaz ile tartışmaya başladı. C.İ., boynundan tutup yere yatırdığı Yılmaz'ı tekme tokat dövdü.

Ç.Y.D.'nin müdahalesiyle C.İ., Yılmaz'ı dövmeyi bıraktı. İkili, kaçarken, olay anı ise saniye saniye çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaşlı adama su sıçratıp öldüresiye dövdüler

Koşarak olay yerine gelen Sebahattin Yılmaz'ın eşi, yaralı kocasını hastaneye götürdü. Burada müdahalesi yapılan Yılmaz'ın şikayeti üzerine saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILDILAR

Kısa sürede yakalanıp gözaltına alınan Ç.D.Y ile C.İ., ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Samsun'da yaşlı adamı döven 2 kişi teslim oldu

GÖRÜNTÜLERDEN SONRA TEKRAR YAKALAMA KARARI ÇIKTI

Görüntülerin incelenmesinin ardından Bafra Cumhuriyet Savcılığı, iki şüphelinin 'Beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye yönelik kasten yaralama' suçundan yeniden yakalanarak gözaltına alınması talimatı verdi.

Samsun'da yaşlı adamı döven 2 kişi teslim oldu

POLİSE TESLİM OLDULAR

Şüphelilerden Ç.Y.D., Eskişehir'de polise gidip teslim oldu. Aranan diğer şüpheli C.İ.'nin ise bugün Ankara'da avukatı eşliğinde polise giderek teslim olduğu belirtildi.

Samsun'da yaşlı adamı döven 2 kişi teslim oldu

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