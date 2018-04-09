Samsun'da zincirleme kaza: 4 yaralı

Kaza, İlkadım ilçesi 100. Yıl Bulvarı Ağabali Köprülü Viyadük’te meydana gelen kazada, 55 ASV 96 plakalı kamyonet ile 55 D 0090 plakalı dolmuş ve 55 ADR 85 plakalı otomobil zincirleme kaza yaptı.

Kazada kamyonet sürücüsü İhsan Yılmaz, dolmuş şoförü Oğuzhan Leylek, otomobil sürücüsü Ümit Taştan ve dolmuşta yolcu olarak bulunan İsmail Akkaya yaralandı.

YARALILAR TEDAVİDE

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Samsun Gazi Devlet ile Eğitim ve Araştırma Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle yaklaşık yarım saat boyunca yol trafiğe kapandı. Polis kazayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.