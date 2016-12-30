taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
77.927
USD
3,5282
EURO
3,7190
ALTIN
131,34
PETR
56,6800

Samsun'da kırmızı bültenle aranan şahıs yakalandı

Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Azeri uyruklu Natıg H. Samsun Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

İHA | 30.12.2016 - 16:02
  1. Haberler
  2. İç Haber

asd,

Azerbaycan polisi tarafından ’dolandırıcılık’ suçundan arandığı iddia edilen ve hakkında Interpol tarafından kırmızı bültenle yakalama kararı çıkartılan Azeri uyruklu Natıg H.’nin(48), Türkiye’ye geldiği ve Samsun’da olduğu tespit edildi.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri günler süren takip sonucu Natıg H.’yı bugün İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi 100. Yıl Bulvarı Gürbüz Camii önünde yakaladı.

Natıg H.’nin Azerbaycan’daki bir üniversitede hoca olduğu öğrenildi. Natıg H.’nin Azerbaycan’dan ABD’ye, oradan da Türkiye’ye geldiği ileri sürüldü.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Deniz Baykal: Başkan olmak gibi bir talebim yok

Deniz Baykal: Başkan olmak gibi bir talebim yok

108
Volksstimme: Alman polisi hayal kırıklığı yarattı

Volksstimme: Alman polisi hayal kırıklığı yarattı

60
Galatasaray'da 6 kişiyle daha yollar ayrılacak

Galatasaray'da 6 kişiyle daha yollar ayrılacak

13
El Bab'a hava harekatında DEAŞ emiri Tunusi öldürüldü

El Bab'a hava harekatında DEAŞ emiri Tunusi öldürüldü

110
Duygu öğretmenin eğitim aşkı

Duygu öğretmenin eğitim aşkı

269
Mersin'deki sel felaketinde karı koca hayatını kaybetti

Mersin'deki sel felaketinde karı koca hayatını kaybetti

43
Emekliye ödenecek promosyon miktarı belli oldu

Emekliye ödenecek promosyon miktarı belli oldu

150
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM