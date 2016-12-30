Samsun'da kırmızı bültenle aranan şahıs yakalandı

Azerbaycan polisi tarafından ’dolandırıcılık’ suçundan arandığı iddia edilen ve hakkında Interpol tarafından kırmızı bültenle yakalama kararı çıkartılan Azeri uyruklu Natıg H.’nin(48), Türkiye’ye geldiği ve Samsun’da olduğu tespit edildi.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri günler süren takip sonucu Natıg H.’yı bugün İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi 100. Yıl Bulvarı Gürbüz Camii önünde yakaladı.

Natıg H.’nin Azerbaycan’daki bir üniversitede hoca olduğu öğrenildi. Natıg H.’nin Azerbaycan’dan ABD’ye, oradan da Türkiye’ye geldiği ileri sürüldü.