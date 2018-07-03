Samsung telefonlarda fotoğraflı mesaj krizi

Samgung markası daha önce çokca kez problemlere ve skandallara konu olmuştu ancak bu sefer işin içinden biraz zor çıkılacak gibi görünüyor. Bir grup Samsung kullanıcı telefonlarından SMS vasıtasıyla galerideki fotoğrafları rastgele izinsiz olarak başkalarına yollandığı belirtildi.

DEV PROBLEM

Telefonlarının bazı modellerinde keşfedilen yeni hataya göre, kullanıcı izni olmadan gönderilen fotoğrafların telefon içerisinde herhangi bir şekilde kaydı da tutulmuyor.

Söz konusu hatayla karşılaşan kullanıcılar, telefonlarından gönderilen fotoğrafların kimlere ve kaç tane gönderildiğini de takip edemiyor.

FOTOĞRAFLAR RASTGELE GÖNDERİLİYOR

Samsung Galaxy S9, Galaxy S9 Plus ve Note 8 modellerinde görüldüğü belirlenen bu teknik hatanın hangi operatör sağlayıcılarında yaşandığına dair herhangi bir bilgi olmasa da gelen ilk raporlar T-Mobile'ı operatörünü işaret ediyor. Söz konusu hatanın operatörden operatöre de değişebileceği bildirildi.

Öte yandan, telefon galerisindeki fotoğrafların yanı sıra, taslaklar bölümüne kaydedilen mesajların da söz konusu hata sonucu başka alıcılara gönderildiği öğrenildi. Samsung Avustralya'nın sözcüsü tarafından yapılan açıklamada ise, şirketin söz konusu hatayı araştırdığını doğruladı ve "Bu konuyla ilgili raporların farkındayız ve teknik ekiplerimiz buna bakıyor" dedi.