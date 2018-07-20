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Samsunlular şehri saran angus kokusundan rahatsız

Samsun Limanı bekleyen 20 bin angus yüklü gemiden yayılan kötü koku şehirde yaşayanları isyan ettirdi.

İHA | 20.07.2018 - 20:03..
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Samsun’a gelen 20 bin sığır yüklü geminin pis kokusu, sabah saatlerinden itibaren şehir merkezinde etkili oldu.

PAZARTESİ GÜNÜNE KADAR SAMSUN'DA

Gündelik hayatlarına devam etmek için sokağa çıkan vatandaşlar, pis kokudan rahatsız oldu. Samsun’a getirilen gemide bulunan 20 bin baş besilik sığır, Ankara başta olmak üzere çeşitli illerdeki besicilere gönderilecek. Panama bandıralı geminin Pazartesi gününe kadar yüklerini boşaltıp, Samsun Limanı’nı terk edeceği belirtildi.

Samsunlular şehri saran angus kokusundan rahatsız

YETKİLİLERİN ÇÖZÜM BULMASINI İSTEDİLER

Pis kokunun etkisinde kalan Samsunlu vatandaşlar ve işletme sahipleri ise sabah saatlerinden itibaren pis kokuya maruz kaldıklarını, yetkililerin bir an önce bu soruna çare bulmaları gerektiğini söylediler. Angus sahipleri ise tarım politikasının ithale yönelik devam etmesi neticesinde, şehirdekilerin pis kokuyu çekmeye devam edeceğini söylediler.

Angus kokusu Samsun'u etkisi altına aldı VİDEO

Samsunlular şehri saran angus kokusundan rahatsız



Samsunlular şehri saran angus kokusundan rahatsız

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