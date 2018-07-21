Samsun'un engelsiz yeteneği: Çağatay Aras

Engelli bireyler kırılgan yapılarıyla bizlere zor insanlar gibi gelmiş, ancak bu özellikleri aslında bizlerin önyargısından başka bir tabu olmaktan ileri gitmemiştir. Zira down sendromlu insanlara engel olmaktan çok imkan olunduğunda normal bireylerden bile çok daha iyi işler çıkartmaktadır.

Dünya üzerinde binlerce örneği bulunan bu durum Samsun'da da bir kez daha yaşandı. Müzisyen olmak isteyen Samsunlu Çağatay Aras, ailesinin destekleri ile hayalini çoktan gerçekleştirdi.

AZİM VE AİLE DESTEĞİ ENGELLERİ YIKTI

Çağatay Aras'ın hikayesi aslında engelli değil, engeli bulunmadığı halde kolayca pes edenlerin hikayesi. Doğuştan down sendromu bulunan Çağatay'ın müzik sevgisi, yaşı ilerledikçe daha belirginleşti. Müziğe sevdalı olan Aras ailesinin desteği ile bağlama çalmayı öğrendi ve bu hobi il başlayan bu yolculuk, neredeyse kendisi için bir meslek haline geldi.

Down sendromlu Çağatay'ın harika bağlama performansı - VİDEO

SAMSUNLULARIN SEVGİLİSİ

Engeli yokmuşçasına yaşıtlarına ve bağlama ustalarına taş çıkartan Aras, şimdiden gönülleri fethetti. Samsun'da çeşitli organizasyonlarda sahne alan Aras, bağlamasıyla engellerini çoktan aştı. Aras'ın babasıyla yaptığı düet de çok sayıda kişi tarafından izlendi ve sosyal medyada beğeniyle karşılandı.

Çağatay Aras çaldı, babası söyledi - VİDEO