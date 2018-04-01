Sanatçı ve sporcular sınırda

Zeytin Dalı Harekatı'na destek için Hatay’a gelen sanatçı ve sporculardan oluşan heyet, Reyhanlı ilçesindeki Oğulpınar Sınır Karakolu'na ziyaret gerçekleştirdi.

MEHMETÇİK'E DESTEK

Aralarında Ajda Pekkan, Seda Sayan, İbrahim Tatlıses, Emel Müftüoğlu, Mustafa Sandal'ın da bulunduğu ünlü sanatçı ve sporculardan oluşan grup, kendilerine yoğun ilgi gösteren sınır karakolundaki askerleri selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan askeri kamuflajla sınır karakolunda VİDEO

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanatçı İbrahim Tatlıses ile tokalaştı

Sanatçıların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da askeri kamuflaj giyerek sınır karakoluna gelip, sanatçılar, sporcular ve askerlere hitap etti.