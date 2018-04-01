Sanatçı ve sporcular sınırda

Zeytin Dalı Harekatı'na destek için Hatay’a gelen sanatçı ve sporculardan oluşan heyet, Reyhanlı ilçesindeki Oğulpınar Sınır Karakolu'na ziyaret gerçekleştirdi.
MEHMETÇİK'E DESTEK
Aralarında Ajda Pekkan, Seda Sayan, İbrahim Tatlıses, Emel Müftüoğlu, Mustafa Sandal'ın da bulunduğu ünlü sanatçı ve sporculardan oluşan grup, kendilerine yoğun ilgi gösteren sınır karakolundaki askerleri selamladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan askeri kamuflajla sınır karakolunda VİDEO
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanatçı İbrahim Tatlıses ile tokalaştı
Sanatçıların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da askeri kamuflaj giyerek sınır karakoluna gelip, sanatçılar, sporcular ve askerlere hitap etti.