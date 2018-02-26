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Sanatçılar Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

64 yaşına giren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, sanatçılar Beylerbeyi Sarayı'nda doğum günü ziyaretinde bulundu.

AA | 26.02.2018 - 15:53..
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Sanatçılar Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aralarında Orhan Gencebay, Ajda Pekkan, İbrahim Tatlıses, Yavuz Bingöl, Hülya Koçyiğit, Cengiz Kurtoğlu, Hasan Kaçan, Cemal Hünal, Kadir Çöpdemir, Sibel Can, Serdar Gökhan, Burak Hakkı, Demet Tuncer, yapımcı ve senarist Mehmet Bozdağ ve Osman Soykut'un Beylerbeyi Sarayı'nda kabul etti.

DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADILAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sanatçıları kabulün de, sanatçılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü kutladılar. Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.Sanatçılar Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

ZEYTİN DALI HAREKATI'NA DESTEK

Özellikle Zeytin Dalı Harekatı ve terörle mücadelede görev alan güvenlik güçlerimize verdikleri desteği ifade eden sanatçılar, Türkiye’nin devleti ve milleti ile bütün zorlukları aşabilecek kudret ve iradeye sahip olduğunu belirttiler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan için doğum günü klibi ViDEO

Sanatçılar Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

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