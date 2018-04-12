Sanatçılardan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki büyüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Mehmetçik'i ziyaret eden sanatçılara hakaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkiler giderek büyüyor. Teke Tek programının konuğu Yavuz Bingöl ve Mustafa Keser'in yanı sıra, telefonla bağlanan Cengiz Kurtoğlu ve Fettah Can sert açıklamalarda bulundu.

"BİR DAHAKİ SEFERE DAHA SERT CEVAP VERİCEM"

Teke Tek programına telefon ile bağlanan Cengiz Kurtoğlu, "İşte bilindiği gibi geçen gün Sayın Cumhurbaşkanımız ile Mehmetçik kardeşlerimizi, askerlerimizi ziyarete gittik. Bu ziyaretten dolayı bize tepki gösterildi. Biz de tepkiye tepkiyle cevap vermek zorunda kaldık. 'Rezil' kelimesini duyduğum anda evde evlatlarımla torunlarımla televizyon izlerken fenama gitti ve buna cevap vermek zorunda kaldım. Biraz daha ileri gitmek istedim ama yakın dostlarım beni tuttu. Eğer böyle kelimeler bir daha söylenirse, daha ileri gidip daha sert cevap veririm." şeklinde konuştu.

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"BEN ÜZERİMDEN MERMİLER GEÇERKEN HAKKARİ'DE KONSER VERDİM"

Fettah Can, "25. yılını devirmiş bir müzisyen olarak Cumhurbaşkanımızın daveti üzerine asker ziyaretine gittik. Bundan sonra yapılan açıklamaları şaşkınlıkla izledik. Ben bir kaç şey söylemek istiyorum. 13 Mayıs'ta konserimiz vardı 2 gün önce konserimiz iptal edildi. Nedenini sorduğumda; "Bu konserin yapılmaması şuan bizim için iyi" dediler. Günlerdir asker ziyaretinden gocunacak ne olabilir diye düşünüyorum?. Cumhuriyet'in 75. yılı 98 yılındaydı, terörden çok çekildiği dönemdi. Ben o zaman Hakkari'de konsere çıktım. Üzerimizden mermiler geçiyordu. Beni sahneden ancak Özel Harekat indirmişti. Benim ne rezilliğimi gördüler. Bizler sadece yazdığımız söylediğimiz şarkılarla yaşıyoruz. Atatürk'ün sanata sanatçıya bakışı ortadayken, kurucusu olduğu partinin liderinin böyle sözler söylemesini benim aklım almıyor ve hiçbir zaman da almayacak." dedi.

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BİNGÖL: "BİR ÖZÜR BEKLİYORUM"

Mehmetçik'i ziyaret eden sanatçılara hakaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine değinen Yavuz Bingöl, "Genel başkanının iki gün önce yaptıkları konuşmayı toplayacakları yere biri çıkıyor Şaban Askerde filmine benzetiyor. Ben şahsen özür bekliyorum. Biz yıllardır gidiyoruz. Bomba patlar sanatçı ordadır, asker ziyaretine sanatçı gider. Sadece bizden bahsetmiyorum. Sanatçı her zaman ön plandadır." ifadelerini kullandı.

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