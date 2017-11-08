Sanayi üretim endeksi açıklandı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, eylülde yıllık bazda yüzde 10,4, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,6 arttı.

Piyasadaki beklentiler ise yüzde 9.7 düzeyindeydi.

SEKTÖRLERE GÖRE ENEKSLER

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde; 2017 yılı Eylül ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 10,4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 13 arttı.

ÖNCEKİ AYA GÖRE DEĞİŞİM

Sanayinin alt sektörleri önceki aya göre karşılaştırıldığında ise madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 5,7, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,6 arttı.