Sanayiciye bedelsiz arsa tahsisinden 200 bin kişiye iş im

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıkladığı "Organize sanayi bölgelerinde (OSB) bedelsiz arsa tahsisi" uygulamasıyla, yaklaşık 200 bin kişiye ilave istihdam sağlanması mümkün olacak.

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, Türkiye'de sayıları 311'e ulaşan OSB'lerin gerek sayılarının artması gerekse istihdama katkı sağlamaları amacıyla son yıllarda önemli düzenlemelere gidildi.

Bu düzenlemeler arasında en önemlilerinden biri olan OSB'lerde tamamen veya kısmen bedelsiz parsel tahsisi uygulamaları, ilk olarak 2004-2010 yıllarında başladı. Ardından 2011-2017'de devam eden uygulamayla, OSB'lerde yaklaşık 5 bin parsel yatırımcılara tahsis edildi.

Geçen yıl ilgili kanunda yapılan düzenlemedeki, "Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen il ve ilçelerdeki OSB’lerde yer alan parseller tamamen veya kısmen bedelsiz tahsis edilebilir, buna ilişkin uygulamanın süresi Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenir" hükmü gereğince, haziran ayından itibaren 3 yıl boyunca bu kapsamda OSB'lerde tahsis yapılmasına imkan sağlanmıştı. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik konjonktür göz önüne alınarak, söz konusu kararda yatırımların, üretimin daha fazla desteklenmesi amacıyla değişiklik yapıldı.

HEDEF OSB'LERDEKİ BOŞ PARSELLERİ DOLDURMAK

Bakan Varank'ın, sanayici, girişimci ve KOBİ'lere yönelik açıkladığı 16 maddelik destek ve önlem paketinde yer alan, "OSB'lerde bedelsiz arsa tahsisi" uygulamasının, dün Resmi Gazete'de yayımlamasıyla, 4. kademe gelişmiş ilçelerde bulunan OSB arazileri de bedelsiz tahsis edilecek. Ayrıca 5 ve 6. kademede bulunan ilçelerde mevcut "bedelsiz arsa" uygulamasına devam edilecek.

Öte yandan 2. ve 3. kademe gelişmiş ilçelerdeki OSB'lerde uygulanan indirim oranları da artırıldı. Daha önce yüzde 40 indirim oranına sahip 2. kademe ilçeler yüzde 60’a, yüzde 60 indirim oranına sahip 3. kademe ilçelerde ise yüzde 80'e çıkarıldı.

OSB'lerdeki boş parsellerin yatırıma daha hızlı şekilde kazandırılmasını amaçlayan düzenlemeyle, üretim ve istihdamın etkin biçimde artırılması bekleniyor. Bu çerçevede, hali hazırda OSB'lerdeki boş parselin tamamının tahsis edilip, yatırım yapılması halinde yaklaşık 200 bin kişilik ilave istihdam sağlanması mümkün olacak.

BEDELSİZ ARSA TAHSİSİ ŞARTLARI

Bakanlık kredisi kullanan OSB'lerin mülkiyetinde bulunan tahsis edilmemiş parseller, bölgelerin müteşebbis heyeti veya genel kurulunca karar alınması halinde, en az 10 kişilik istihdam öngören yatırımlara girişen gerçek veya tüzel kişilere, bedeli bakanlıkça OSB'ye verilen kredilerden mahsup edilmek üzere tamamen veya kısmen bedelsiz tahsis edilebilecek. Parsel tahsisinde, gerçek veya tüzel kişiler arasında öncelik sırası, yatırım tutarı, istihdam, ihracat ve yüksek teknoloji gibi faktörlere göre yönetim kurulunca belirlenecek.

Parsel tahsisi için başvuran gerçek veya tüzel kişilerin, 5 bin metrekareye kadar olan parseller için en az 10 kişilik, 5 bin metrekareden büyük 10 bin metrekareye kadar olan parseller için en az 20 kişilik, 10 bin metrekareden büyük 20 bin metrekareye kadar olan parseller için en az 30 kişilik ve 20 bin metrekareden büyük parseller için en az 50 kişilik istihdam taahhüt etmesi gerekecek.

Yatırımcının belirlenen şartlara uymadığının veya mücbir sebepler hariç öngörülen sürede yatırımı tamamlamadığının tespiti halinde, herhangi bir yargı kararı aranmaksızın parsel tahsisi iptal edilecek. Bu durumda taşınmazın üzerindeki tüm yapı ve tesisler sağlam ve işler durumda tazminat veya bedel ödenmeksizin OSB'ye geçecek ve bundan dolayı adına tahsis yapılan kişiler veya üçüncü kişilerce herhangi bir hak ve talepte bulunulamayacak.