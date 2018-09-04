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Bakan Varank'tan Sanayide güç birliğine 500 milyon liralık destek müjdesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, ihracatta yüksek teknolojili ürünlerin payının artırılması için SAYEM'in devreye sokulduğunu açıkladı.

AA | 04.09.2018 - 15:20..
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AA muhabirine, yüksek teknolojili ürünlerin yerli imkanlarla geliştirmesi için yeni geliştirilen Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

CARİ AÇIĞIN AZALTILMASINA KATKIDA BULUNACAK

Bakanlığın, 100 Günlük İcraat Programı'nda yer alan hedefleri hayata geçirmek için yoğun mesai harcadığını dile getiren Varank, Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülmesiyle cari açığın azaltılmasına katkı sunulacağını söyledi.

"SAYEM'İ DEVREYE SOKTUK"

Varank, yerli ve milli üretimin stratejik duruşları olduğunu vurgulayarak, "Ülkemizde yüksek teknolojili ürünlerin yerli imkanlarla geliştirilmesi için ilk adımı attık. Bu kapsamda ihracatta yüksek teknolojili ürünlerin payının artırılması için Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması'nı devreye soktuk." diye konuştu.

Bakan Varank'tan Sanayide güç birliğine 500 milyon liralık destek müjdesi

Söz konusu mekanizmanın Türkiye'ye özgü bir yapıda olduğuna dikkati çeken Varank, şunları kaydetti: "100 Günlük İcraat Programı'nda yer alan ve yüksek teknolojili ürünlerin yerli imkanlarla geliştirilmesini sağlayacak SAYEM çağrısına çıktık. İlk kez başlatacağımız bu destek mekanizması Türkiye'ye özgü oldukça cazip bir program. Bütün imkanlarımızı yerli ve milli üretim için seferber ediyoruz. Bu süreçte güçlü insan kaynağımıza, bilgi birikimimize ve sanayicimizin tecrübelerine güveniyoruz. Milli teknoloji hamlemizin bir parçası olacak bu uygulama ülkemizin bir üst lige çıkmasına ciddi katkı sağlayacaktır."

Varank, SAYEM desteğiyle geliştirilecek ürünlerin yüksek teknoloji sınıfında olması şartını aradıklarını ifade ederek, yeni mekanizma kapsamında ilk fazda özel sektör öncülüğünde bir konsorsiyumun kurulacağını anlattı.

DESTEK NERELERİ KAPSIYOR

İkinci fazda ise projelerin değerlendirileceğini aktaran Varank, "Sanayi kuruluşları, Ar-Ge merkezleri, KOBİ'ler, tekno girişimler ve üniversitelerin güç birliği yapacağı mekanizmayla toplamda 500 milyon liralık destek verilecek." dedi.

Yüksek katma değerli ürün veya ürün grubu geliştirilmesini sağlayacak SAYEM'in başvuru süreci iki ayrı aşamada yapılacak.

Başvuru sürecinin ilk aşamasında, konsorsiyum oluşturacak, kuruluşlar planladıkları ürün veya ürün grubu hakkında TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığına (TEYDEB) bilgi aktaracak ve görüşmeler yaparak çağrı kapsamına uygun başvurular hazırlayacak.

İkinci aşamada, 1-30 Kasım tarihlerinde ön kayıt başvurusu yapılacak. Proje önerisi başvurularının ise son tarihi ise 31 Aralık olacak.

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