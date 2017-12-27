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Sancaktepe'de dehşet: 2 kardeş çekiçle öldürüldü

Sancaktepe'de bir evde 2 kardeş çekiçle öldürülmüş halde bulunurken, yakınlardaki bir kahvehanede de 1 kişinin çekiçle yaralandığı ortaya çıktı.

DHA | 27.12.2017 - 11:18..
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İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde, 4 katlı bir binanın en üst katındaki dairede 2 erkeğe ait ceset bulundu. 6 kişinin kaldığı belirtilen eve ihbar üzerine sabah saatlerinde çok sayıda polis ekibi sevkedildi.

BIÇAK VE ÇEKİÇLE ÖLDÜRÜLDÜLER

Eve gelen polisler, Barış K. ve  Metin K. 'nin cesediyle karşılaştı. İki kardeşin çekiç ve bıçakla öldürüldüğü belirlenirken yakındaki bir kahvehanede yine bıçak ve çekiçle Hüseyin Batmaz'ın yaralandığı belirlendi.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili Mehmet B., gözaltına alındı. Polisin olayla ilgil incelemesi sürüyor.

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