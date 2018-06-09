Sancaktepe'de iş yeri yangını

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Kandil'den sonra yeni hedef: Mahmur

TSK'nın Kuzey Irak'ta gerçekleştirdiği terör operasyonları devam ediyor. Kandil'in eteklerine giren Mehmetçik'in bir sonraki hedefi de belirlendi. Buna göre Kandil'in ardından Mahmur'a girilecek.