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Sancaktepe'de iş yeri yangını

Sancaktepe galericiler sitesinde bulunan bir işyerinde yangın çıktı.

DHA | 09.06.2018 - 09:34..
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Yangın saat 08.00 sıralarında Eyüp Sultan Mahallesi Yadigar Sokak'ta bulunan Otemer Galericiler sitesinde çıktı. Bodrum katındaki bir işyerinde çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın nedeniyle işyerini yoğun duman kapladı.

Sancaktepe'de iş yeri yangını

EKİPLER OLAY YERİNE KISA SÜREDE GELDİ

Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine Bakkalköy, Yakacık ve Sultanbeyli itfaiye ekipleri sevkedildi. Kısa sürede olay yerine  gelen ekipler oksijen maskesi takarak bodrum kattaki yangına müdahale etti.

Sancaktepe'de iş yeri yangını

ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

Yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.  Yangında ölen yada yaralanan olmazken işyerinde maddi hasar meydana geldi.

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