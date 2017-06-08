Sancaktepe'de minibüs iki çocuğu ezdi

Sürücüsünün kontrolünden çıkan 34 RTB 27 plakalı minibüs, sokak üzerinde oynayan 3 çocuğun üzerine doğru ilerledi. Minibüs çocuklara çarptıktan sonra duramayarak binaya girdi.

2 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Minibüsün önüne alarak ezdiği çocuklardan 9 yaşındaki Efe Yavuz Tepe ile o sırada odada oynarken çarpmanın etkisiyle yıkılan duvarın altında kalan 4 yaşındaki Elif Dursun, olay yerinde hayatını kaybetti.

SÜRÜCÜNÜN YAŞI 18'DEN KÜÇÜK

Yaralanan iki çocuk ise olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan iki çocuğun da durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşları 18 yaşından küçük olduğu öğrenilensürücü R. A. ile yanındaki S.A., kazanın ardından kaçarak izlerini kaybettirdi.

ÇOCUKLARIN AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Ezilerek ölen ve yaralanan çocukların aileleri olayın ardından sinir krizleri geçirdi. Sokakta yaşanan hareketlilik üzerine olay yerine çok sayıda çevik kuvvet polisi sevk edilerek güvenlik önlemi alındı.Kazaya karışan araç çekiciye yüklenerek olay yerinden götürüldü. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürüyor.













