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Sancaktepe’de par halindeki iki araç yandı

Park halinde olan iki otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

15.01.2017 - 08:29
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Ümraniye Sancaktepe, Fatih Mahallesi, Emirgan Sokak üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Gece saat 04.30 sıralarında sokak üzerinde bulunan iki otomobil yanmaya başladı. Otomobillerin yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yanan otomobillerden sıçrayan alevler bitişiğinde bulunan bir apartman dairesine de sıçradı. Daireye sıçrayan alevler nedeniyle apartman sakinleri büyük panik yaşadı. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yanmakta olan otomobillere müdahale etti.

Sancaktepe’de par halindeki iki araç yandı

Yangın kontrol altına alınarak alevlerin apartmana olan sirayeti engellendi. Sirayetin engellenmesinin ardından itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı. Meydana gelen yangın nedeniyle iki otomobil kullanılamaz hale gelirken apartmanda bulunan bir dairede de maddi hasar meydana geldi.

Otomobillerde meydana gelen patlama seslerine uyandıklarını belirten mahalle sakini, "Patlama seslerine uyandık. Evden çıkarak yardıma koştuk. Bütün insanlar yardımcı olmaya çalıştı. Otomobillerden çıkan alevlere eve sıçradı. İtfaiye olay yerine gelerek müdahale etti" ifadelerini kullandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede inceleme başlattı. Yapılan incelemelerin ardından yangının park halinde bulunan otomobillerin yanında bulunan doğal gaz kutusundan çıkmış olabileceği iddia edildi. Ekiplerin olayla ilgili soruşturması sürüyor.


Sancaktepe’de par halindeki iki araç yandı

Sancaktepe’de par halindeki iki araç yandı

Sancaktepe’de par halindeki iki araç yandı

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