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Sancaktepe'de trafik kazası: 1 ölü

Sancaktepe'de seyir halindeki sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarptı.

31.01.2017 - 11:49
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Çekmeköy'den Kurtköy'e doğru seyreden Mustafa Hayri Yaşar'ın kullandığı 34 TV 0696 plakalı otomobil, Paşaköy yolunda, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak refüje çarptı. Sürücü, çarpmanın etkisiyle takla atarak karşı şeride geçen araçtan fırladı.

Sancaktepe'de trafik kazası: 1 ölü

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Yaşar'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Bu arada, kaza sırasında otomobilde bulunduğu belirtilen bir kişinin ise hafif yaralandığı öğrenildi.

Sancaktepe'de trafik kazası: 1 ölü

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