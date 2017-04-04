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Seçime katılım rekoru Hollanda'da kırılacak

AK Partili Mustafa Yeneroğlu, Hollanda'da seçime katılımda dünya rekoru beklediklerini söyledi.

04.04.2017 - 15:19
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TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Hollanda'nın Rotterdam kentinde basın mensupları ile bir araya geldi.

HOLLANDA'DA REKOR BEKLENİYOR

"Hollanda'da bulunan 250 bin civarında Türk seçmenin yüzde 60'ın üzerinde katılım göstererek dünya rekoru kıracağını bekliyoruz." diyen Yeneroğlu, son 6 güne girildiğinde Avrupa genelinde 2 milyon 200 bin seçmenden 602 bin seçmenin oy kullanıldığını belirtti.

Seçime katılım rekoru Hollanda'da kırılacak

1 MİLYON 300 BİNİN ÜZERİNE ÇIKILIR

Yeneroğlu, daha önceki seçimlere bakıldığında genelde seçmenin yüzde 60'ının oylarını son haftada kullandığını, onun için katılımın matematiksel olarak rahatlıkla 1 milyon 300 binin üzerine çıkacağını dile getirdi.

Seçime katılım rekoru Hollanda'da kırılacak

FOTOĞRAF: Hollanda polisi, Türk vatandaşlarına köpekleriyle saldırmıştı.

Yurt dışında Türk vatandaşlarının sandığa yüksek bir duyarlılıkla gittiğini söyleyen Yeneroğlu, bu katılım oranlarının Türkiye'deki siyaset ve kanaat önderlerinin dikkatini çekerek, yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik daha kapsamlı çalışmalar yürütmelerini sağlayacağının altını çizdi.

"HOLLANDA'DA SİYASETİN KIZIŞMASIYLA..."

Avrupa'da son iki ayda yaşananlar ile alakalı yeni bir durumla karşı karşıya olmadıklarına dikkati çeken Yeneroğlu, "Hollanda'da siyasetin kızışmasıyla ve özellikle ırkçı siyasetin merkeze çekilmesi ve siyasetin zehirlenmesiyle iktidara gelmeden bile iktidarda kendi dilinin kullanılmasıyla karşı karşıyayız." ifadesini kullandı.

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