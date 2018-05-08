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Şanlıurfa ve Adıyaman'da su baskınları

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde ve Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde etkili olan sağanak, bazı ev ve iş yerlerinde su baskınlarına yol açtı.

AA | 08.05.2018 - 04:19..
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Birecik ilçesinde gün içerisinde zaman zaman etkili olan yağış, gece aniden sağanağa dönüştü. Sancak ve Saha Mahallesinde sağanakla birlikte bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Taşkında suda sürüklenen 13 araç ve mahalledeki çok sayıda arı kovanı zarar gördü.

Şanlıurfa ve Adıyaman'da su baskınları

Mahallede arıcılık yapan Mehmet Çulcu, yağmurun aniden bastırdığını, bu nedenle çok sayıda evi su bastığını söyledi.

Şanlıurfa ve Adıyaman'da su baskınları

 

Yetkililerden yardım talep eden Çulcu, "Mahallede çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Benim 80 arı kovanım zarar gördü. Bugüne kadar böyle bir felaket yaşamadık. Evlerimiz ve iş yerlerimiz kullanılamaz hale geldi." diye konuştu.

Şanlıurfa'da şiddetli yağış VİDEO

Şanlıurfa ve Adıyaman'da su baskınları

ADIYAMAN

Gölbaşı ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Ev ve iş yerleri su altında kalan bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla temizlik yaparken, itfaiye ekipleri yağmur sularını vidanjör ve motopomplarla boşalttı.

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