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Şanlıurfa'da 12 asker FETÖ'den tutuklandı

Eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 11 subay ile bir astsubay, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

25.06.2017 - 16:10
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FETÖ

Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 20. Zırhlı Tugay Komutanlığında görevli 11 subay ile bir astsubayın evine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

HEPSİ TUTUKLANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıların adreslerdeki aramanın ardından 8 teğmen, 3 üsteğmen ve bir astsubayı gözaltına aldı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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