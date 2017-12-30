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Şanlıurfa'da 19 yaşındaki genç vuruldu

Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan 19 yaşındaki Ramazan Kıran, ağır yaralandı.

DHA | 30.12.2017 - 01:04..
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Halk Eğitim Merkezi'nden çıkışta silahlı saldırıya uğrayan Ramazan Kıran ağır yaralandı.

Şanlıurfa'da 19 yaşındaki genç vuruldu


GÖĞSÜNDEN VE KALÇASINDAN VURULDU

Olay, saat 21.00 sıralarında Camikebir Mahallesi'nde meydana geldi. Halk Eğitim Merkezi'nde açılan KPSS kursundan çıkan Ramazan Kıran'a, kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla ateş açıldı. Kıran, göğsüne ve kalçasına isabet eden kurşunlarla yaralanırken, saldırgan kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kıran, buradaki ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Ramazan Kıran'ın bir süre önce tanımadığı kişilerce takip edildiği yönünde polise başvurduğu belirtildi.

Şanlıurfa'da 19 yaşındaki genç vuruldu


Bu arada, Kıran'ın saldırının ardından Halk Eğitim Merkezi'ne girip yardım istediği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

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