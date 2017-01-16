Şanlıurfa’da 28 gazi ve şehit yakını işe yerleştirildi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından 13 Ocak’ta düzenlenen kura çekimi sonucunda Şanlıurfa’da şehit yakını ile aralarında gazilerin de bulunduğu 28 kişi çeşitli kamu kuruluşlarında istihdam edildi.

ÖNCE Kİ DÖNEM DE 280 ŞEHİT VE GAZİ YAKINA ATAMA YAPILDI

Şanlıurfa Şehit Aileler Dernek Başkanı Mehmet Yavuz, Şanlıurfa’da 28 şehit yakını ile gazi ve gazi yakınlarının çeşitli kamu kurumlarına atanması ile ilgili bilgi vererek, birçok ailenin de çocuklarının yaşından veya okulundan dolayı beklediğini ifade etti. Başkan Yavuz, önceki dönemlerde de Şanlıurfa’dan 280 gazi ve şehit yakınının ataması yapıldığını hatırlattı.

FAİZSİZ KONUT KREDİSİ DE VERİLECEK

Öte yandan, şehit yakını ile gazilere 102 bin liralık 20 yıl vadeli ve faizsiz konut kredisinin sağlanmaya başlanacağı da bildirildi.



