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Şanlıurfa'da 350 polisle huzur operasyonu: 48 gözaltı

Şanlıurfa'da, 350 polisle düzenlenen huzur operasyonunda Suriyeli 20 kadın ile çeşitli suçlardan aranan 28 kişi gözaltına alındı.

25.03.2017 - 23:35
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Kent merkezinde bulunan eğlence merkezlerine yönelik akşam saatlerinde Asayiş Şube Müdürlüğü, Güven Timleri, Önleyici Hizmetler ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinden oluşan 350 polisin katılımıyla huzur operasyonu düzenlendi.

Şanlıurfa'da 350 polisle huzur operasyonu: 48 gözaltı

23 NOKTADA EŞ ZAMANLI OPERASYONU

Kent genelinde 23 ayrı noktada gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 4 bin kişinin kimlik sorgulaması yapıldı. Topçu Meydanı'nda bulunan eğlence mekanlarında konsomatris olarak çalıştıkları öne sürülen 20 Suriyeli kadın ve çeşitli suçlardan aranan 28 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 9 işyerine de cezai işlem uygulandı.

Şanlıurfa'da 350 polisle huzur operasyonu: 48 gözaltı

Gözaltına alınan 48 şüpheli, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek, ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Şanlıurfa'da 350 polisle huzur operasyonu: 48 gözaltı

Şanlıurfa'da 350 polisle huzur operasyonu: 48 gözaltı

Şanlıurfa'da 350 polisle huzur operasyonu: 48 gözaltı

Şanlıurfa'da 350 polisle huzur operasyonu: 48 gözaltı

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