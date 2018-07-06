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Şanlıurfa’da 4 günde 233 çalıntı motosiklet ele geçirildi

Şanlıurfa'da merkez ve ilçelerde 4 gün boyunca çalıntı oldukları belirtilen 233 motosiklet yakalandı.

İHA | 06.07.2018 - 18:24..
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Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde çalıntı motosikletlere yönelik çalışma yaptı.

600 BİN LİRA DEĞERİNDE 233 MOTOSİKLET

Viranşehir, Akçakale, Suruç, Siverek, Hilvan ve Harran ilçelerinde 4 gün süren şok baskınlar neticesinde 4 bin motosiklet sorgulandı. Yapılan sorgulamalar sonunca piyasa değeri 600 bin lira olan 233 motosiklet ele geçirilirken 108 kişi hakkında işlem yapıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa’da 4 günde 233 çalıntı motosiklet ele geçirildi



Şanlıurfa’da 4 günde 233 çalıntı motosiklet ele geçirildi

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