Şanlıurfa’da 4 günde 233 çalıntı motosiklet ele geçirildi

1 Özel hastanelerde doğum devlet tarafından karşılanmayacak Normal doğum tercih eden ailelerin, doğumu özel hastanede yapılsa bile doğuma ilişkin tüm masraflarının devlet tarafından karşılanacağı haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

2 Galatasaray'ın kiralamak istediği isimler Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı ekibin transfer gündemine dair önemli açıklamalar yaptı. Cengiz, Trezeguet, Emre Akbaba ve Ahmed Musa'yı kiralamak istediklerini ifade etti.

3 Süper Lig'de VAR dönemi başlıyor TFF, yeni sezonda Spor Toto Süper Lig maçlarında Video Yardımcı Hakem sisteminin kullanılacağını açıkladı.

4 'Sadece sanatla ilgili bir kütüphanemiz yok' Sanat eleştirmeni ve gazeteci Samed Karagöz, inşa edilmeye başlanan ve proje aşamasında olan müze ve kütüphanelerle ilgili bilgiler verdi.

5 iPhone 6 Plus patladı Kocaeli'de, şarja takılı halde yatağın üzerine bırakılan iPhone 6 Plus model cep telefonu patladı.

6 Evinizin dağınık görünmesini önleyecek ipuçları Evi kirli gösteren bazı kötü alışkanlıklarımız ve bu kötü görünümden kurtulmak için yapmamız gerekenler...