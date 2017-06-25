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Şanlıurfa’da 5 bin kişiye tirit ikramı

Şanlıurfa'da, bayram namazının ardından 5 bin kişiye kentin yöresel yemeği tirit ikram edildi.

25.06.2017 - 08:51
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Hızmalı Mahallesi'nde kalan Topal Ailesi tarafından geleneksel olarak bayram namazın ardından 5 bin kişiye kentin yöresel yemeği tirit ikram edildi. Büyük kazanlarda hazırlanan tiritten yemek isteyenler, uzun kuyruklar oluşturdu.

"HER BAYRAM NAMAZININ ARDINDAN TİRİT İKRAMINDA BULUNUYORUZ"

Osman Topal,  "Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz tirit ziyafeti vermekteyiz. Bu bize babamızdan kalan bir gelenektir. Biz de her bayram namazının ardından vatandaşlara tirit ikramında bulunuyoruz. Buraya gelen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Şanlıurfa’da 5 bin kişiye tirit ikramı

Şanlıurfa’da 5 bin kişiye tirit ikramı

Şanlıurfa’da 5 bin kişiye tirit ikramı

Şanlıurfa’da 5 bin kişiye tirit ikramı

Şanlıurfa’da 5 bin kişiye tirit ikramı

Şanlıurfa’da 5 bin kişiye tirit ikramı

Şanlıurfa’da 5 bin kişiye tirit ikramı

Şanlıurfa’da 5 bin kişiye tirit ikramı

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