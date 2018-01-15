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Şanlıurfa'da 5 kişilik ailenin tehlikeli yolculuğu

Şanlıurfa'da motosikletin üzerinde 3'ü çocuk 5 kişilik bir ailenin tehlikeli yolculuğu, kameralara yansıdı.

DHA | 15.01.2018 - 17:40..
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Şanlıurfa'da hareket halindeki bir motosikletin üstünde 3'ü çocuk 5 kişilik ailenin tehlikeli yolculuğu görenleri şaşırttı.

GÖRENLER ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Eyyübiye Mahallesi'nde kendisi ve eşi ile birlikte 3 çocuğunu da aynı motosiklet üzerinde araç ve yaya trafiğine aldırış etmeden ilerleyen ismi öğrenelemeyen sürücüyü görenler şaşkınlık yaşadı.

Motosiklette bir çift ve 3 çocuğunun tehlikeli yolculuğu İZLE

"ÇEKİN AMA PLAKAMI VERMEYİN"

Yolda kask takmadan, herhangi bir trafik polisini yakalanmadan ilerleyen motosikletin arkasında oturan annenin kucağındaki çocuk ise zaman zaman düşme tehlikesi atlattı. Görüntülendiklerini fark eden sürücü, yaptığı işin tehlikeli olduğunu belirterek, 'Çekin ama plakamı vermeyin' dedi.

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