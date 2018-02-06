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Şanlıurfa'da 8 ayaklı kuzu ölü doğdu

Şanlıurfa Siverek'te ölü olarak doğan 8 ayaklı kuzu görenleri şaşırttı.

İHA | 06.02.2018 - 19:15..
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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir çiftçi kendisine ait koyunun doğum yapamadığını fark ederek hayvanını da yanına alıp ilçe merkezinde veterinere gitti.

8 AYAKLI KUZU ÖLÜ DOĞDU

Doğumu yaptıran Veteriner Hekim Ali Demirkapı gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Doğum sonrasında 8 ayaklı ölü kuzu dünyaya geldi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Veteriner Hekim Ali Demirkapı, “Bugün ilginç bir vakayla karşılaştık. Bir kaç kliniğe götürülen bir koyun var, doğurtamıyorlar en son bana geldiler dokunmak istemedim ama baktım hayvan ölecek gibi en iyisi yavruyu alalım da koyunu kurtaralım dedim. Sezaryen ile de doğum yapabilirdik ama lakin önce hayvanı çıkarmayı denedik, çevreden gelen arkadaşlar ile beraberce hayvanın kafasını doğum kanalına getirdikten sonra bol bol kayganlaştırıcı kullanarak hayvanı doğurttuk, lakin hayvan perişan oldu sonra hayvanın gerekli tedavisini vitamin, mineral takviyesini serumunu yaptık. Şu anda koyunumuz yaşıyor” dedi.

Şanlıurfa'da 8 ayaklı kuzu ölü doğdu

"DÖL VERİMİNİN YETERSİZ OLMASINDAN OLABİLİR"

Küçükbaş hayvanlarda bu tür olayların neden meydana geldiğini açıklayan Demirkapı, “Bu tür vakalar genelde organital yani doğuştan kaynaklı olabiliyor.Vitamin eksikliğinden,hayvanın döl veriminin yetersiz olmasından kaynaklanıyor, ahırın temizlik dezenfeksiyon eksikliğinden de meydana gelebilir” dedi. Öte yandan 8 bacaklı kuzuyu gören vatandaşlar da şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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