Şanlıurfa'da bir genç kendini yaktı

Muharrem Ayı dolayısıyla yapılan aşurelerin dağıtımında işsiz olduğunu söyleyen bir genç, belediye başkanları ve milletvekillerinden iş istedi. Daha sonra yanında getirdiği benzisini dökerek kendisini ateşe verdi.

ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR KURTARDI

"İşsizim ve açım" diyerek yanında getirdiği benzini üstüne döküp kendini yaktı. Bir anda alev topuna dönen gencin yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti.

Genç, kaldırıma uzatılarak yangın tüpü ve hortumla müdahale edilerek, yangın söndürüldü. İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonran ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Üzerine benzin dökerek kendini yaktı VİDEO

Burada tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



