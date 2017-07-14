Şanlıurfa'da çalıntı 166 motosiklet ele geçti

Macron ile Trump Eyfel Kulesi'nde yemek yedi

1 Lüksemburglular Tokat'ta dev yaban domuzu avladı Av turizmi için Tokat'a gelen 3 Lüksemburglu avcı 350 kilo ağırlığında yaban domuzu yakaladı.

2 Eğriçayır balı Katar yolcusu Mersin'in Erdemli ilçesinde 2 bin 500 rakımdaki Eğriçayır Yaylası'nda üretilen Eğriçayır balı, bu yıl ilk kez Katar'a da ihraç edilecek.

3 Cuma namazında şehitler için dua edildi Başbakan Yıldırım ile birlikte Millet Camisi'ne giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitler için dua etti.

4 Dişi aslan annesiz kalan leopar yavrusunu sahiplendi Tanzanya'da Ngorongoro Koruma Alanı'nda dişi bir aslan, yavru bir leopara annelik yapıyor.

5 AİHM, OHAL Komisyonu'nu işaret ediyor AİHM, başvuruda bulunan 12 bin 600 kişinin dosyasını düşürerek çözüm için OHAL Komisyonu'nu adres gösterdi.

6 İsrail polisi Kudüs Müftüsü'nü gözaltına aldı İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da yaşanan olayın ardından Kudüs Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin'i gözaltına aldı.