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Şanlıurfa'da çalıntı 166 motosiklet ele geçti

Şanlıurfa’da polis tarafından yapılan çalışmayla çalıntı olduğu belirlenen 166 motosiklet ele geçirilirken, 64 şüpheli gözaltına alındı.

14.07.2017 - 15:28
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Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, il merkezi ve ilçelerden motosikletlerin çalınıp bilgilerinin değiştirilerek satıldığı ihbarları üzerine çalışma başlattı.

Şanlıurfa'da çalıntı 166 motosiklet ele geçti

140'I SAHİPLERİNE İADE EDİLDİ

Elde edilen bilgiler üzerinde sürdürülen çalışma sonucunda il merkezi ve il dışından çalınarak Şanlıurfa'ya getirilen 166 motosiklet ele geçirildi.

Ele geçirilen bu motosikletlerden 140'ı sahiplerine teslim edilirken, 26'sının ise şase numaralarının kazındığı belirlendi. Ekipler, hırsızlıklarla ilgili 64 kişiyi gözaltına alıp hakkında yasal işlem başlattı.

Şanlıurfa'da çalıntı 166 motosiklet ele geçti


Şanlıurfa'da çalıntı 166 motosiklet ele geçti

Şanlıurfa'da çalıntı 166 motosiklet ele geçti

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