taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.165
Euro
7.17455
Altın
1193.689
Borsa
94759.64
Gram Altın
236.654

Şanlıurfa'da cinayetle biten kavga kamerada

Şanlıurfa Siverek'te 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

İHA | 16.09.2018 - 18:37..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Siverek'te geçtiğimiz Salı günü Kale Mahallesi’nde daha önce husumetli bulunan iki aile arasında tartışma yaşanmış, tartışmanın büyümesi ile çıkan kavgada taraflar sopa, taş ve bıçaklarla birbirine girmişti.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Kavgada baba Z.K. ile çocukları C.K. ve Hakan K. yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hakan K., doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetmişti.

Siverek’te cinayetle biten kavga kamerada VİDEO

KAVGANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kavganın vatandaşlar tarafından cep telefonu ile çekilen görüntüleri ortaya çıkarken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa'da cinayetle biten kavga kamerada

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
iPhone XS Max Türkiye fiyatı

iPhone XS Max Türkiye fiyatı

258
Başkan Erdoğan: Hedeflere ulaşmak için güç birliği yapmalıyız

Başkan Erdoğan: Hedeflere ulaşmak için güç birliği yapmalıyız

271
Arabam kaç litre yakar

Arabam kaç litre yakar

164
Canan Kaftancıoğlu: Belediye için aday olmayacağım

Canan Kaftancıoğlu: Belediye için aday olmayacağım

105
BNP Paribas'tan açıklama: Türk ekonomisi mükemmel

BNP Paribas'tan açıklama: Türk ekonomisi mükemmel

83
Ibrahimovic'ten enfes gol

Ibrahimovic'ten enfes gol

33
Alman polisi Hambach Ormanı’ndaki çevrecileri darbetti

Alman polisi Hambach Ormanı’ndaki çevrecileri darbetti

100
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM