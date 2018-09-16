Şanlıurfa'da cinayetle biten kavga kamerada

Siverek'te geçtiğimiz Salı günü Kale Mahallesi’nde daha önce husumetli bulunan iki aile arasında tartışma yaşanmış, tartışmanın büyümesi ile çıkan kavgada taraflar sopa, taş ve bıçaklarla birbirine girmişti.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Kavgada baba Z.K. ile çocukları C.K. ve Hakan K. yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hakan K., doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetmişti.

Siverek’te cinayetle biten kavga kamerada VİDEO

KAVGANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kavganın vatandaşlar tarafından cep telefonu ile çekilen görüntüleri ortaya çıkarken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.