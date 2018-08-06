Şanlıurfa'da elektrik hatları yeraltına alınıyor

Şanlıurfa'da kaçak elektrikle mücadele için kolları sıvayan ekipler, çalışmalarına hız verdi.

Kaçak elektrik kullanımının önüne geçebilmek için elektrik hatları yeraltına alınmaya başladı.

ATATÜRK BARAJI'NIN ÜRETİMİNİ GEÇTİ

Şanlıurfa’da kaçak kullanım miktarı ise hesaplamalara göre 4,8 milyar kWh.

Buna göre, geçtiğimiz yıl 4,6 milyar kWh elektrik enerjisi üreten ve Türkiye’nin en büyük barajı olan Atatürk Barajı’ndan üretilen elektrik, sadece Şanlıurfa’daki kaçak kullanımı dahi karşılayamıyor.

İŞTE ÇALIŞMALARDAN KARELER

Şanlıurfa'nın tüm ilçelerinde yapılması planlanan işlemler tüm hızıyla sürüyor.