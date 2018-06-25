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Şanlıurfa'da enişte 7 kişiyi yaraladı

Şanlıurfa’da tartıştığı kayınbiraderlerine ateş açan enişte, sokaktan geçen 7 kişiyi vurdu.

İHA | 25.06.2018 - 21:26..
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Haliliye ilçesine yaşanan olayda, Ferhat Ç. eşiyle kavga etti. Olayı duyan kayınbiraderleri de Ç.'nin evine gitti. Burada başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Eline pompalı tüfeği alan Ferhat Ç., balkona çıkarak sokaktaki kayınbiraderlerine ateş açtı.

7 KİŞİ HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Olayda sokaktan geçmekte olan 7 kişi saçmaların isabet etmesi ile yaralandı. Olay nedeniyle bölgeye polis ekipleri ile ambulanslar sevk edildi.

Şanlıurfa'da enişte 7 kişiyi yaraladı

İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerine giden sağlık ekipleri yaralıları Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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