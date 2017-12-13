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Şanlıurfa'da evlilik vaadiyle dolandırıcılık

Şanlıurfa'ya kız istemeye giden aile, kız tarafından şüphelenince aileyi polise şikayet etti. Kadınlar dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına alındı.

DHA | 13.12.2017 - 15:35..
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Malatya'dan enişteleri aracılığıyla Şanlıurfa'ya kız istemeye gelen Tüdün Ailesi, düğün alışverişinde kızın ailesinden kuşkulanması üzerine polise ihbarda bulundu. Polis, dolandırıcı oldukları iddiasıyla 3 kişiyi gözaltına aldı.

Şanlıurfa'da evlilik vaadiyle dolandırıcılık

(Fotoğraf kaynak DHA)

Matalya'da oturan Tüdün ailesi, en büyük oğulları Coşkun Tüdün'ü evlendirmek için Şanlıurfa'da yaşayan adı öğrenilmeyen enişteleriyle irtibata geçti.

4 BİN LİRA NAKİT PARA VERDİLER

Eniştenin, bir kız bulduğunu Tüdün ailesine bildirmesi üzerine Malatyalı aile Şanlıurfa'ya geldi. Kızla bir kez görüşen aile, düğün kararı aldı. Ancak evlenmeden önce kız tarafı başlık parası ile düğün listesini yazarak altın, bilezik ve yüzük istedi. Her şeyi kabul eden Tüdün ailesi, ilk olarak 4 bin lira nakit parayı elden kızın ailesi oldukları önü sürülen kişilere teslim etti.

Şanlıurfa'da evlilik vaadiyle dolandırıcılık

(Fotoğraf kaynak DHA)

EVLİLİK VAADİYLE DOLANDIRILDILAR

Gül ismindeki gelin adayı için dün akşam saatlerinde alışverişe çıkıldı. Tüdün ailesi, kızın ailesi olarak bildiği Hatice Ö. akrabaları Zeynep K. ve Kübra A. ile birlikte düğün alışveriş yaptı. Alışveriş sırasında kızın sözde ailesinden kuşkulanıp şüphelenen aile, polisi arayarak evlilik vadiyle dolandırıldıkları yönünde ihbarda bulundu.

KADINLAR GÖZALTINA ALINDI

İhbarla Demokrasi Caddesi'ne gelen polis, dolandırıcı oldukları saptanan 3 kadını yakalayarak gözaltına aldı. Malatyalı Fuat Tüdün ile damat adayı Coşkun Tüdün de Eyyubiye Polis Merkezi'ne giderek, kadınlar hakkında şikayetçi oldu.

Şanlıurfa'da evlilik vaadiyle dolandırıcılık

(Fotoğraf kaynak DHA)

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