Şanlıurfa'da hırsızlık operasyonu: 8 gözaltı

Kentte son günlerde ev ve işyerlerinde artan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Atakent ve Güllübağ mahallelerindeki evlere ve iş yerlerine girip malzeme çalan hırsızları yakalamak için harekete geçti.

POLİSTEN KAÇAMADILAR

Yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlıkları gerçekleştirdikleri belirlenen M.A., A.A. ve M.Y. polis tarafından yakalandı. Polis ekipleri ayrıca çalınan malzemeleri satın aldıkları belirlenen M.A.A., Ö.F.T., A.E., E.N.Ö. ve İ.A. isimli şüphelileri de gözaltına aldı.

EVDEKİ MALZEMELERİ ÇALDILAR

Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelilerin ev ve iş yerlerinden televizyon, beyaz eşya, ev aletleri, yastık, çim biçme makinesi, yolluk gibi malzemeler çaldıkları belirtildi.