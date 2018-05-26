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Şanlıurfa'da iftar yemekleri fırıncılara emanet

Şanlıurfa'da Ramazan'da tepsi yemeklerinden dolmaya, lahmacundan sulu ev yemeklerine kadar birçok lezzet, mahallelerdeki taş fırınlarda pişirilip sofralara ulaşıyor.

AA | 26.05.2018 - 14:48..
  1. Haberler
  2. Ramazan

Türkiye'nin yemek kültürüyle öne çıkan kentlerinden Şanlıurfa'da, özellikle Ramazan ayında tepsi yemeklerinden dolmaya, lahmacundan sulu ev yemeklerine kadar birçok lezzet, mahallelerdeki taş fırınlarda ücretsiz pişirildikten sonra sofralara geliyor.

Hazreti İbrahim'in yaşadığı yer olarak rivayet edilen ve "Halil İbrahim sofrası ve bereketi" ile özdeşleşen kent, damak tadını önemseyenlerin hem gözüne hem de midesine hitap ediyor.

TAŞ FIRINLARDA ÜCRETSİZ PİŞİRİLİYOR

Kentte etli, bol salçalı, acılı ve baharatlı yemekler neredeyse her sokakta faaliyet gösteren taş fırınlarda ücretsiz pişiriliyor.

Fırınların önlerinde, sahurda dahi uzun kuyruklar oluşuyor.

Şanlıurfa'da iftar yemekleri fırıncılara emanet

"KADINLARIN İŞİNİ KOLAYLAŞTIRIYORUZ"

Haliliye ilçesine bağlı Devteşti Mahallesi'nde taş fırın işleten Mehmet Saygı, sıcak havada yemekleri iftara yetiştirmek için çalıştıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti: "Fırınlar Şanlıurfa'nın olmazsa olmazı. Normal aylarda da yoğunluğumuz var ama ramazanda bu daha da artıyor. Özellikle semt pazarının burada kurulduğu günde daha fazla mesai harcıyoruz. Öğleden sonra işe koyuluyoruz ve akşam ezanı okununcaya kadar mesaimiz sürüyor. Gece de sahur için çalışıyoruz. İftarlar için soğan, patlıcanlı, kazan gibi kebaplar, pirinç pilavı, bamya, nohut, fasulye gibi sulu yemekler, çömlek ile lahmacun gibi müşterilerimiz çeşit çeşit yemeği burada pişiyor. Özellikle kadınların işlerini kolaylaştırdığımızı düşünüyoruz, kimileri tepsileri de kasaplarda hazırlatıyor böylece sadece yemeği servis etmek kalıyor. Günde ortalama 200'e yakın tepsiyi ücretsiz pişiriyoruz."

Şanlıurfa'da iftar yemekleri fırıncılara emanet


"ORUÇLUYKEN ATEŞİN BAŞINDA BEKLEMEK ZOR"

Mehmet Saygı, fırında birkaç kişinin çalıştığını ve kendisinin kentte "şatır" diye tabir edilen yemek ve ekmekleri pişirme görevini üstlendiğini dile getirerek, sıcak havada oruçlu olarak ateşin başında beklemenin zor olduğunu anlattı.

Şanlıurfa'da iftar yemekleri fırıncılara emanet

Karaköprü ilçesindeki Narlı Kuyu Mahallesi'nde fırıncılık yapan Remzi Aslan da Ramazan'da işlerinin yoğunlaştığını ifade ederek, şöyle dedi: "Hem zahmetsiz hem de lezzetli olduğundan insanlar yemeklerini burada pişirmeye gönderiyor. Bu aynı zamanda insanları ekonomik olarak da rahatlatıyor. Çünkü biz bunları ücretsiz pişiriyoruz. Zorlanıyoruz ama yapacak bir şey yok bu artık kültür haline gelmiş, dışarıdan gelen insanlar bile bu yemeklere alışıyor. Kimi aileler günlerce evde yemek pişirmiyor. Bizde insanlara en güzel şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz."

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