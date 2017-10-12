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Şanlıurfa’da işçi servisi devrildi: 14 yaralı

Organize Sanayi Bölgesi'ne işçi taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 14 işçi yaralandı.

12.10.2017 - 08:51
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Kaza, bu sabah Şanlıurfa-Suruç karayolunun 9’uncu kilometresinde meydana geldi.

Sürücüsü belirlenemeyen 63 S 1152 plakalı minibüs, virajda kontrolden çıkıp şarampole devrildi.  Kazada minibüste bulunan 14 işçi yaralandı.

HEMEN AMBULANSLAR GİTTİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine çok sayıda sağlık görevlisi ve itfaiye sevk edildi.

Şanlıurfa’da işçi servisi devrildi: 14 yaralı

5 KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Yola savrulan işçiler ambulanslara konularak, kent merkezindeki hastanelere götürüldü.

Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan 5'inin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.Şanlıurfa’da işçi servisi devrildi: 14 yaralı

Şanlıurfa’da işçi servisi devrildi: 14 yaralı

Şanlıurfa’da işçi servisi devrildi: 14 yaralı

Şanlıurfa’da işçi servisi devrildi: 14 yaralı

Şanlıurfa’da işçi servisi devrildi: 14 yaralı

Şanlıurfa’da işçi servisi devrildi: 14 yaralı

Şanlıurfa’da işçi servisi devrildi: 14 yaralı

Şanlıurfa’da işçi servisi devrildi: 14 yaralı

Şanlıurfa’da işçi servisi devrildi: 14 yaralı

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