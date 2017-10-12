Şanlıurfa’da işçi servisi devrildi: 14 yaralı

Kaza, bu sabah Şanlıurfa-Suruç karayolunun 9’uncu kilometresinde meydana geldi.
Sürücüsü belirlenemeyen 63 S 1152 plakalı minibüs, virajda kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada minibüste bulunan 14 işçi yaralandı.
HEMEN AMBULANSLAR GİTTİ
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine çok sayıda sağlık görevlisi ve itfaiye sevk edildi.
5 KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Yola savrulan işçiler ambulanslara konularak, kent merkezindeki hastanelere götürüldü.
Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan 5'inin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.