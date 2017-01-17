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Şanlıurfa'da kayak keyfi

Türkiye'nin en sıcak illerinin başında gelen Şanlıurfa'daki Karacadağ'da vatandaşlar, güneşli havada kayak yapmanın tadını çıkarıyor.

17.01.2017 - 12:09
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urfa

Yaz aylarında hava sıcaklığının normallerin üstüne çıktığı, kışın da kar yağışının nadir görüldüğü kentlerin başında gelen Şanlıurfa'da, vatandaşlar, Karacadağ Kayak Merkezi'ne akın etti.

1919 RAKIMDA KAYAK KEYFİ

Çevresindeki dağlara göre beyaz örtüsüyle dikkati çeken, Güneydoğu'nun Uludağ'ı olarak nitelendirilen, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan 1919 rakımlı Karacadağ kayakçıların bölgedeki tek adresi olarak öne çıkıyor.

Kimi vatandaşlar, kızakla kaymayı tercih ederken, leğen ve deniz yatağıyla kaymaya çalışanlar da renkli görüntüler oluşturuyor.

Şanlıurfa'da kayak keyfi İZLE

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