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Şanlıurfa'da kız kaçırma kavgası: 3 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kız kaçırma meselesinden dolayı iki aile arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi yaralandı.

İHA | 08.06.2018 - 21:28..
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İlçenin Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda daha önce kız kaçırma yüzünden birbiriyle hasım olan aile mensupları şehirde karşı karşıya geldi.

KIZ KAVGASINDA KAN AKTI

Önce sözlü atışmayla başlayan tartışma kısa zamanda silahlı kavgaya dönüştü. Şehir merkezinde iki grup ellerindeki silahlarla rastgele birbirine ateş açtı.

Şanlıurfa'da kız kaçırma kavgası: 3 yaralı

Silahlı çatışmada Ekrem Kankılıç, Ahmet Kankılıç ve Şaban Lale silahtan çıkan mermilerle vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şanlıurfa'da kız kaçırma kavgası: 3 yaralı

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