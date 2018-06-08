Şanlıurfa'da kız kaçırma kavgası: 3 yaralı

İlçenin Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda daha önce kız kaçırma yüzünden birbiriyle hasım olan aile mensupları şehirde karşı karşıya geldi.
KIZ KAVGASINDA KAN AKTI
Önce sözlü atışmayla başlayan tartışma kısa zamanda silahlı kavgaya dönüştü. Şehir merkezinde iki grup ellerindeki silahlarla rastgele birbirine ateş açtı.
Silahlı çatışmada Ekrem Kankılıç, Ahmet Kankılıç ve Şaban Lale silahtan çıkan mermilerle vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.