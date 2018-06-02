Şanlıurfa'da küçük çocuğun kullandığı otomobil kaza yaptı

Akşam saatlerinde Siverek-Karakoyun yolu üzerinde meydana gelen kazada, ilçe merkezinden Karakoyun Mahallesi yönüne ilerleyen Mikail Akelma yönetimindeki 01 UM 018 plakalı cip, önünde ilerleyen G.İ.'nin kullandığı 63 ZP 833 plakalı otomobil ile çarpışıp tarlaya girdi.
2 ÇOCUK YARALANDI
Kazada araçlar hurdaya dönerken, çocuk sürücü G.İ. ile yanında bulunan Ü.İ. yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerinde gelen sağlık görevlileri tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.