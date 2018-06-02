Şanlıurfa'da küçük çocuğun kullandığı otomobil kaza yaptı

Aziz Yıldırım: Ben olsam G.Saray burada kupa kaldırmazdı

TOFAŞ, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi yarı final serisi dördüncü maçında Anadolu Efes'i 76-70 yenerek seride durumu 3-1’e getirdi ve Fenerbahçe Doğuş'un finaldeki rakibi oldu.

İsrail askerlerinin eşlik ettiği Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'da bir köye düzenlediği baskında 4 Filistinli yaralandı.

Şırnak’ta bir terörist teslim oldu

1 Erdoğan: Bedelli askerlik için görüşme yapacağım Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığı ile seçimlerden sonra bedelli askerlik için görüşeceğini belirten Erdoğan, "Gerekliyse bekletmeyiz" dedi.

2 Abdüllatif Şener Konya'da halkı tehdit etti sonra kaçtı Konya sokaklarında halkı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yargılanmakla tehdit eden Abdüllatif Şener, tepkiler karşısında olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

3 Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a: Fenerbahçe'den büyük değilsin Fenerbahçe Başkan adayı Ali Koç, seçim öncesi yaptığı konuşmada Aziz Yıldırım'a, "Kimse F.Bahçe'den büyük değil, sen de Fenerbahçe'den büyük değilsin" dedi.

4 Muharrem İnce: 2. Ordu Komutanı Temel'i görevden alacağım Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim mitingine katılan ve alkışlayan 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel’i sert bir dille eleştirdi. İnce, “O generalin apoletlerini sökeceğim” dedi.

5 Vogue dergisine kapak olan Suudi Prenses tepki çekti Ülkesindeki muhafazakar kesimin verdiği pozları eleştirmesine yanıt veren Suudi Prenses Hayfa Bint Abdullah el Saud, Selman'ın 'Ilımlı islam' politikasına sırtını yasladı.

6 Mehmet Ağar AK Parti mitinginde 16 yıllık süreçte her konuda icraatların yapıldığını söyleyen Mehmet Ağar, Erdoğan'ın diğer adaylara göre çok farklı olduğunu söyledi.