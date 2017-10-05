Şanlıurfa'da kurtların saldırdığı 40 koyun telef oldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşayan Mehmet Şenateş, etrafı taşla çevrili avludaki koyunlarını yemledikten sonra üst kattaki evine çıkıp uyudu.

KOYUNLARIN SAHİBİ ŞOKE OLDU

Avluya giren kurtlar, sürüdeki 40 koyunu parçalayarak telef etti. abah hayvanlarına bakmaya giden Şenateş; koyunlarının telef olduğunu görünce şoke oldu.

"TÜM VARLIĞIM KOYUNLARIM..."

Şenateş, çaresiz durumda olduğunu belirterek, "Sabah koyunlarıma bakmak için avluya çıktım ve hepsinin boğazlanarak kurtlar tarafından parçalandığını gördüm. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bir yıllık evliyim ve tüm varlığım koyunlarım, kurtlar tarafından telef edildi." dedi.