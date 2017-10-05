taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.300
USD
3,5734
EURO
4,1926
ALTIN
146,44
PETR
56,2800

Şanlıurfa'da kurtların saldırdığı 40 koyun telef oldu

Siverek ilçesinde etrafı taşlarla örülü avluya giren kurtlar 40 koyunu telef etti.

05.10.2017 - 15:54
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşayan Mehmet Şenateş, etrafı taşla çevrili avludaki koyunlarını yemledikten sonra üst kattaki evine çıkıp uyudu.

KOYUNLARIN SAHİBİ ŞOKE OLDU

Avluya giren kurtlar, sürüdeki 40 koyunu parçalayarak telef etti. abah hayvanlarına bakmaya giden Şenateş; koyunlarının telef olduğunu görünce şoke oldu.

Şanlıurfa'da kurtların saldırdığı 40 koyun telef oldu

"TÜM VARLIĞIM KOYUNLARIM..."

Şenateş, çaresiz durumda olduğunu belirterek, "Sabah koyunlarıma bakmak için avluya çıktım ve hepsinin boğazlanarak kurtlar tarafından parçalandığını gördüm. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bir yıllık evliyim ve tüm varlığım koyunlarım, kurtlar tarafından telef edildi." dedi.

Şanlıurfa'da kurtların saldırdığı 40 koyun telef oldu

İlginizi Çekebilir
Atalay Filiz hakkında istenen ceza belli oldu
Atalay Filiz'in Fatma Kayıkçı'yı "tasarlayarak öldürdüğü" gerekçesiyle yargılandığı davada savcı, ağırlaştırılmış müebbet istedi.
Van'da 14 kişilik minibüste 54 kaçak yakalandı
Van'da durdurulan bir 14 kişilik bir minibüsten 54 kaçak yakalandı.
Adana'da senet çetesi çökertildi
Bir kişiyi zorla alıkoyarak motosikletini ve 500 lirasını alıp, boş senet imzalattıkları ileri sürülen biri kadın 5 şüpheli tutuklandı.
Ümraniye'de öğrenci servisi kaza yaptı: 3 öğrenci yaralı
İstanbul Ümraniye'de servisin kaza yapması sonucu 3'ü öğrenci 5 kişi yaralandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'dan belediye başkanlarına uyarı

Erdoğan'dan belediye başkanlarına uyarı

451
Puigdemont: Şiddet Türkiye'de olsa tepki gösterirdiniz

Puigdemont: Şiddet Türkiye'de olsa tepki gösterirdiniz

126
İnsanları zombiye dönüştüren uyuşturucu: Flakka

İnsanları zombiye dönüştüren uyuşturucu: Flakka

120
Muğla'da 5 terörist öldürüldü

Muğla'da 5 terörist öldürüldü

189
Kılıçdaroğlu yürüyüşte 4 tırnağını kaybetti

Kılıçdaroğlu yürüyüşte 4 tırnağını kaybetti

273
Almanların Türkiye İran müteffik oluyor şaşkınlığı

Almanların Türkiye İran müteffik oluyor şaşkınlığı

116
AK Partili Bülent Turan'dan CHP'lileri susturan sözler

AK Partili Bülent Turan'dan CHP'lileri susturan sözler

174
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM