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Şanlıurfa'da odun pazarında büyük yangın

Şanlıurfa'daki bir odun pazarında yangın çıktı. 3 saatlik çalışma sonrası yangın söndürülürken, 7 iş yeri tamamen kül oldu.

İHA | 23.08.2018 - 02:09..
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Oduncular sitesinde çıkan yangına itfaiye, TOMA ve aranzözler müdahale etti. Büyük maddi hasar oluşurken, 14 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın yaklaşık 3 saatlik bir çalışmayla söndürüldü.

Şanlıurfa'da odun pazarında büyük yangın


MADDİ ZARAR BÜYÜK

Toplam 7 iş yerinin tamamen kül olduğu, bazı iş yerlerinin de kısmen zarar gördüğü yangında soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının yeniden çıkma ihtimaline karşı müdahale için gelen bütün itfaiye araçları ile sağlık ekipleri bölgede hazır bekletiliyor.

Vatandaşlar ise yangından geriye kalan mallarını iş yerlerinden çıkartıyor. Çalışmaların sabaha kadar devam edeceği öğrenildi.

Şanlıurfa'da odun pazarında büyük yangın

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ise yangın dolayısıyla yazılı bir açıklama yayımladı. Yangının kontrol altına alındığını belirtildiği açıklamada, “Bu gece saat 22.00 civarında Oduncu Pazarı Bölgesinde başlayan yangına karşı teyakkuza geçen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Başkan Nihat Çiftçi’nin koordinesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan kriz masasında, Büyükşehir, ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, ilçe belediyeleri, Orman Bölge Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü ile Organize Sanayi Bölgesine bağlı ekipler tek noktadan yangına müdahalede bulundu. İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yoğun çaba gösterdiği yangın kontrol altına alınırken, ekiplerin soğutma çalışması sürüyor” denildi.

Şanlıurfa'da odun pazarında büyük yangın


14 KİŞİ HASTANELİK OLDU

 

Ayrıca yangında dumandan etkilenen ve söndürme çalışmaları esnasında iş yerlerindeki malzemeleri almaya çalışırken yaralanan 14 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Dumandan etkilenen ve yaralananların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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