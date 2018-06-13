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Şanlıurfa'da otopark görevlisini darbettiler

Şanlıurfa'da caddeye park edilen aracın otopark ücretini isteyen park görevlisi, sürücü ile yanındaki 4 kişi tarafından tekme- tokat dövüldü.

DHA | 13.06.2018 - 17:22..
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Öğleden sonra Sarayönü Mahallesi Asfalt Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, cadde üzerinde görevli, ismi öğrenilemeyen park görevlisi ile aracını caddeye park eden sürücü arasında ücret yüzünden tartışma çıktı.

ÜCRETİ ÖDEMEDİLER SALDIRDILAR

İsmi öğrenilemeyen sürücünün ücreti ödemek istememesi nedeniyle çıkan tartışmada, sürücü ile yanındaki 4 kişi, park görevlisine saldırdı. Tekme- tokat dövülen görevli, çevredekilerin araya girmesiyle kurtarıldı.

Şanlıurfa'da otopark görevlisini darbettiler

İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, 5 kişiyi gözaltına aldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan park görevlisi ise sağlık görevlilerince ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şanlıurfa'da otopark görevlisini darbettiler




Şanlıurfa'da otopark görevlisini darbettiler

Şanlıurfa'da otopark görevlisini darbettiler

Şanlıurfa'da otopark görevlisini darbettiler

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