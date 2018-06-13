Şanlıurfa'da otopark görevlisini darbettiler

'Görmüyorum' diye feryat eden çocuk tedavi edildi

TCG Yıldıray denizaltısının Karadeniz'de eğitim çalışmaları kapsamında bir gemi başarılı bir şekilde imha edildi.

Bütün babaların ne kadar farklı olduğu komik ama sonunda çocuklarını kayıtsız şartsız ne kadar çok sevdiğini görebilirsiniz.

Erzurum'da, evinin zemin katındaki sığınağı atölyeye çevirip, silah ve mühimmat üreterek satışını yaptığı öne sürülen bir kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da caddeye park edilen aracın otopark ücretini isteyen park görevlisi, sürücü ile yanındaki 4 kişi tarafından tekme- tokat dövüldü.

Beşiktaş'tan ayrılarak Çin ekiplerinden Guangzhou Evergrande'ye kiralanan Anderson Talisca, 6 ayda net maaş olarak 5 milyon euro kazanacak.

Asya ve Avrupa Yakası'nda kurduğu iftar sofralarında 2 milyon vatandaşa hizmet veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi, birçok etkinlikle İstanbullulara dolu dolu bir Ramazan yaşattı.

1 CNN Türk'te Şirin Payzın'ın görevine son verildi 'Ne Oluyor?' programıyla izleyiciyle buluşan Şirin Payzın'ın kanaldaki görevi son buldu.

2 Ovit Tüneli'nden geçen adamın mutluluğu Dünya’da ikinci en uzun iki tüplü tünel olma özelliğini taşıyan Ovit Tüneli'nden geçen bir adam, tünelden geçerken çektiği video ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

3 Mardin'de HDP'liler AK Partililere saldırdı: 8 yaralı Mardin'de seçim çalışması yürüten AK Partililere HDP'li bir grup tarafından bıçaklı ve sopalı saldırı yapıldı.

4 Bloomberg'in 24 Haziran anketi Seçimlere 10 gün kala yayınlanan anketin sonuçlarına göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 50 seviyesini ilk turda aşıyor.

5 Dünyanın yoksulluğu en çok azaltan ülkesi Türkiye Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, dünya bankasının 2017 yılındaki ekonomi raporunu açıkladı. Rapora göre Türkiye, son 10 yılda yoksulluğu en çok azaltan ülke konumunda.

6 Rus taraftar TRT yorumcusunu öptü Dünya Kupası için Rusya'da bulunan TRT ekibinin başına ilginç bir olay geldi. Canlı yayında turnuvayı değerlendiren yorumcu Tarık Üstün, bir Rus taraftar tarafından öpüldü.