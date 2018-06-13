Şanlıurfa'da otopark görevlisini darbettiler

Öğleden sonra Sarayönü Mahallesi Asfalt Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, cadde üzerinde görevli, ismi öğrenilemeyen park görevlisi ile aracını caddeye park eden sürücü arasında ücret yüzünden tartışma çıktı.
ÜCRETİ ÖDEMEDİLER SALDIRDILAR
İsmi öğrenilemeyen sürücünün ücreti ödemek istememesi nedeniyle çıkan tartışmada, sürücü ile yanındaki 4 kişi, park görevlisine saldırdı. Tekme- tokat dövülen görevli, çevredekilerin araya girmesiyle kurtarıldı.
İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, 5 kişiyi gözaltına aldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan park görevlisi ise sağlık görevlilerince ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.