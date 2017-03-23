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Şanlıurfa'da şehit er Koruç toprağa verildi

Reyhanlı'da keskin nişancı ateşiyle şehit olan Hüseyin Koruç memleketi Şanlıurfa'da son yolculuğuna uğurlandı.

23.03.2017 - 15:35
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Mehmet Akif İnan Hastanesinden alınan şehit Hüseyin Koruç'un (21) cenazesi, konvoy eşliğinde helallik alınmak üzere Hayati Harrani Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

BİNLER ŞEHİDİNİ UĞURLADI

Cenazeyi karşılayan bir grup, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı atarken kadınlar da Arapça ağıtlar yaktı.

Şanlıurfa'da şehit er Koruç toprağa verildi

"NE MUTLU BANA ŞEHİT BABASIYIM"

Daha sonra şehidin cenazesi baba evinden alınarak Eyyüp Peygamber Camisi'ne getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşının askerlerin omzunda cami avlusuna nakli sırasında şehidin babası Ahmet Koruç, "Ne mutlu bana şehit babasıyım. Ağlamayın hainleri sevindirmeyin, bin çocuğum ülkeye feda olsun." şeklinde konuştu.

Şanlıurfa'da şehit er Koruç toprağa verildi

"BEN ONUN YERİNE ASKERE GİDECEĞİM"

Törende şehidin annesi Fatma ile kız kardeşi Ayşe de şehidin askeri üniformalarını giyerken, erkek kardeşi de "Ben onun yerine askere gideceğim." ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa'da şehit er Koruç toprağa verildi

Öğlen namazını müteakip İl Müftüsü İhsan Açık'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Koruç'un cenazesi, Şanlıurfa Yeni Şehitlik Mezarlığı'na ulaştı.

Şanlıurfa'da şehit er Koruç toprağa verildi

Şanlıurfa'da şehit er Koruç toprağa verildi

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