Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına operasyon

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan kaçakçılık operasyonunda, 2 uzun namlulu silah ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.





SİLAHLAR ALINDI 5 KİŞİ EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Birecik ilçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Almaşar, Cumhuriyet ve Uğurcuk mahallelerinde bazı adreslere operasyon düzenledi.

Ekipler, adreslerde yaptığı aramada 2 uzun namlulu silah, 3 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait 157 mermi ele geçirdi.

Olayla ilgili A.K, S.K, Ö.K, S.E. ve M.A.T. gözaltına alındı.