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Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına operasyon

Şanlıurfa emniyetinin silah kaçakçılığını önlemek için başlattığı operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

AA | 13.12.2017 - 00:39..
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan kaçakçılık operasyonunda, 2 uzun namlulu silah ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına operasyon


SİLAHLAR ALINDI 5 KİŞİ EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Birecik ilçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Almaşar, Cumhuriyet ve Uğurcuk mahallelerinde bazı adreslere operasyon düzenledi.

Ekipler, adreslerde yaptığı aramada 2 uzun namlulu silah, 3 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait 157 mermi ele geçirdi.

Olayla ilgili A.K, S.K, Ö.K, S.E. ve M.A.T. gözaltına alındı.

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